مرضى الغسيل الكلوي يعودون لتلقي الجلسات بمستشفى حميات الزقازيق

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، بدء التشغيل التجريبي قسم الكلى الصناعي بمبنى الوحدات المتخصصة الجديد بمستشفى حميات الزقازيق، اليوم الإثنين، وذلك بعد الانتهاء من الأعمال الإنشائية للمبنى، التي تأتي ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير مستشفيات الصدر والحميات.



أشرف وكيل الوزارة، على إعادة مرضى الغسيل الكلوي من مركز طبي الغار والملحق بمستشفى الزقازيق العام، واطمأن على انتظام أعمال الغسيل الكلوي بمستشفى الحميات، وذلك بعد الانتهاء من الأعمال الأخيرة بها خلال الأيام القليلة الماضية، فيما يخص تشغيل المولدات الكهربائية، ومحطة معالجة المياة، ومطابقة نتائج عينات المياه للاشتراطات الصحية، مقدما الدعم النفسي للمرضى، وموجها بتقديم كل أوجه الرعاية الصحية لهم.



يذكر أن مستشفى الحميات خضع للتطوير وإنشاء مبنى متكامل للوحدات المتخصصة، مكون من 4 أدوار، يضم مركز للغسيل الكلوي، ووحدة الكبد ومناظير الجهاز الهضمي، وقسم عناية مركزة، وقسم داخلي للإقامة، وذلك ضمن خطة وزارة الصحة والسكان لتطوير مستشفيات الصدر والحميات على مستوى الجمهورية.