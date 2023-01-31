صناع فيلم لف وارجع تاني يحتفلون بعيد ميلاد صلاح عبدالله

احتفل صناع فيلم "لف وارجع تاني" بعيد ميلاد الفنان صلاح عبدالله، بحضور فريق العمل، أثناء تصوير مشاهد الفيلم داخل فيلا بالحزام الأخضر.



الفيلم من بطولة عدد كبير من الفنانين منهم أحمد فتحي وآيتن عامر ومحمود حافظ وشيري عادل وصلاح عبدالله ومحمد رضوان.



وفي سياق متصل، انتهى فريق "لف وارجع تاني" من تصوير حوالي 85% من الفيلم، ويسعى فريق الفيلم للانتهاء من تصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تسير معدلات التصوير بشكل متميز؛ تمهيداً لعرضه.



تدور أحداث الفيلم في اطار فانتازي كوميدي حول مجموعة من الاصدقاء من محافظات مختلفة يتجمعون في شقة للمغتربين داخل إحدى حواري القاهرة للبحث عن عمل، ولكن تحدث مفاجأة مدوية، حيث يستيقظون من نومهم ليجدوا العمارة التي يسكنون بها انتقلت إلى مكان آخر، واختفت الحارة كما اختفى جميع سكانها.



فيلم "لف وارجع تاني" إنتاج رويال صن "سامر المحضر"، وتأليف ورشة برة الصندوق "محمود حمدان"، وإخراج شادي علي ومنتج فني محمد ناصف ومهندس ديكور كريم الشحات، وبطولة الفنانين أحمد فتحي وآيتن عامر ومحمود حافظ وصلاح عبدالله ومحمد رضوان وطارق الإبياري، وظهور مميز للنجمة شيري عادل، بالإضافة إلى عدد كبير من ضيوف الشرف، منهم سليمان عيد وإسماعيل فرغلي.