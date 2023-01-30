أكد البرازيلي برونو سافيو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن الفريق يستعد بشكل جيد لبطولة كأس العالم للأندية التي تقام بالمغرب، والتي يستهلها الفريق بمواجهة أوكلاند سيتي المقرر لها يوم 1 فبراير المقبل في الدور التمهيدي الأول للبطولة، مشددًا على أن الفريق لا يستبق الأحداث ودائمًا ما يكون تفكير وتركيز اللاعبين والجهاز الفني في المباراة المقبلة، وأنه يأمل في تخطي أوكلاند وقطع خطوة في غاية الأهمية في مشوار البطولة.
وأوضح سافيو أن الأهلي يخوض العديد من التحديات هذا العام، أبرزها الدوري الممتاز والذي يتطلع الفريق إلى الفوز به واستعادة اللقب من جديد، والمشاركة في كأس العالم للأندية بالمغرب والتي يبحث خلالها الأهلي عن الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة، والعديد من التحديات الأخرى المحلية والإقليمية، وأنه على المستوى الشخصي يترقب ويحلم بمشاركته في مونديال الأندية.
وأشار اللاعب البرازيلي إلى أن اللعب في كأس العالم للأندية يظل حلمًا بالنسبة له، وأنه يثق في قدرة الفريق على تحقيق العديد من الإنجازات هذا الموسم، بفضل جهود كافة اللاعبين والذين يمتلكون عقلية المكسب والبحث دائمًا عن التتويج بالبطولات.
وشدد سافيو على أن اللعب في نادٍ بحجم وقيمة الأهلي يتطلب الكثير من الجهد والعمل، وأنه يدرك تمامًا قيمة اللعب للنادي الأكثر تتويجًا بالبطولات على الصعيدين المحلي والقاري والمتوج بثلاث ميداليات برونزية في كأس العالم للأندية، والذي يحظى دائمًا بالدعم الجماهيري الكبير سواء داخل وخارج مصر.
بداية قوية
وتطرق سافيو إلى الحديث عن انطلاقة الأهلي هذا الموسم قائلًا: «شيء رائع أننا نحقق الانتصارات منذ بداية الموسم وهو أمر في غاية الأهمية لكسب الثقة، وعلينا أن نكون مستعدين للتحديات المقبلة سواء المحلية أو القارية أو العالمية، وأن نستمر في التدريب ونفكر في التطور والبحث دائمًا عن الفوز».
وأضاف: «من المهم أن نبحث دائمًا عن التطور كل يوم في التدريبات والمباريات، ونأمل أن نتمكن من إنجاز أهدافنا خلال هذه الموسم، وأن تظل مصلحة النادي هي الأهم وأن نضعها في المقام الأول ونعمل باجتهاد كبير لتحقيقها».
وأشاد اللاعب البرازيلي بجماهير الأهلي، مؤكدًا أنه يلمس مساندتهم له منذ اللحظة الأولى له داخل النادي، بجانب دعم زملائه لمساعدته على الانسجام سريعًا، وأنه يسعى لبذل أقصى الجهد خلال المباريات، وأن يكون جزءًا من حصد الفريق للمزيد من الألقاب، كما أنه يمتلك طموحات كبيرة يسعى إلى تحقيقها في بدايته مع الفريق.
يرى سافيو أن الهدف الذي سجله في شباك الزمالك خلال مباراة السوبر المصري التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، كان في غاية الأهمية بالنسبة له في أول مشاركة له مع الفريق في «الديربي»، وأنه كان على علم مسبق بأهمية هذه المواجهة واستعد لها بشكل جيد على المستويين النفسي والفني وكان يترقب مشاركته في هذه المباراة، كما أكد أن دعم الجماهير التي احتشدت في ملعب هزاع لمساندة الفريق كان دافعًا له للتسجيل والتتويج بأول ألقابه مع الأهلي.
وتطرق سافيو إلى الحديث عن اللاعبين الذين يعتبرهم مصدر إلهام له في كرة القدم، مسترسلًا بأن هناك العديد من اللاعبين رسموا بداياته وكانوا مصدر إلهام له، وفي مقدمتهم الظاهرة رونالدو، ورونالدينيو، وأليكس ألفيس، وأنه تابع مسيرة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عندما كان لاعبًا في مانشستر يونايتد في بداية مسيرته وكثيرًا ما أثار إعجابه، وأتيحت له الفرصة لمشاهدة نيمار في بدايته مع سانتوس وما قدمه اللاعب من مستوى يقترب من الخيال في البرازيل.
وتحدث اللاعب البرازيلي عن الذكرى التي لا تزال عالقة في ذهنه خلال مشواره في كرة القدم قائلًا: «هناك ذكريات عديدة دائمًا ما تكون عالقة في أذهان أي لاعب أو أي شخص بشكل عام، وعلى المستوى الشخصي أتذكر موقفًا في بدايتي مع كرة القدم كنت في الخامسة وأعيش في مدينة تسمى إيجاراتينجا، حيث كان يوم السبت من كل أسبوع هو المحدد لخوض التدريبات، ولكن حدث يومًا أن أمطرت السماء وتمسكت بالذهاب إلى ملعب التدريب وبكيت بشدة وأخذتني والدتي وعندما وصلنا كان المطر قد توقف وحاولنا سحب المياه من الملعب لخوض المران».
وقال سافيو: «منذ صغري كنت مشجعًا وعاشقًا لفريق كروزيرو البرازيلي وكذلك كانت عائلتي، وهناك الكثير من الذكريات لي مع هذا النادي أبرزها عام 2003 بعد تتويج الفريق بثلاثية تاريخيه (لقب الدوري البرازيلي وكأس البرازيل وكأس الولايات)، وتظل مباراة نهائي الكأس خلال ذلك العام عالقة في ذهني، وكان يلعب في صفوف الفريق خلال تلك الفترة المهاجم البرازيلي أليكس ألفيس، مهاجم كروزيرو الذي كان لاعبًا استثنائيًّا من وجهة نظري لإجادته اللعب بقدمه اليسرى وتمتعه بالمهارة الفائقة».
وأكد سافيو أن الظروف المادية الصعبة وراء عدم تفكيره في شراء قميص لناد معين عندما كان صغيرًا. واستطرد قائلًا: «عندما كنت صغيرًا، لم تكن الظروف المادية في أفضل حال، كانت الأمور بالنسبة إلى عائلتي في ذلك الوقت صعبة. أبي وأمي كانا يعملان دائمًا بجد لتوفير كل شيء لنا، وتحملا مسئولية 4 أطفال، لذا لا أتذكر أنني قمت بشراء قميص لأي فريق».
وتحدث سافيو عن مواجهات لا تزال عالقة في بدايته مع كرة القدم قائلًا: «أتذكر أول مباراة كلاسيكو شاركت فيها وجمعت بين فريق أمريكا البرازيلي الذي كنت ألعب له تحت سن 20 عامًا ضد أتليتكو، وفي حضور جماهيري كبير. وهناك كلاسيكو آخر شاركت فيه أمام فريق أتليتكو بحضور 55 ألف مشجع وحققنا الفوز ببطولة مينيرو».
وأكد سافيو أن الطعام في مصر يشبه البرازيل وأنه يحب المطبخ المصري وكذلك عائلته، ولكنه يواجه صعوبة في نطق الأطعمة الشهية التي تناولها منذ وصوله إلى مصر.
واختتم برونو سافيو تصريحاته قائلًا: «نمتلك الرغبة في تحقيق البطولات خلال هذا العام، وكل ما أريد أن أقوله يجب أن تتأكد الجماهير أننا سنسعى للفوز بكافة الألقاب وأن نحقق مصلحة النادي ونواصل إسعادهم وتلبية رغبتهم في الفوز