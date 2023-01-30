تعرف على فعاليات متحف الطفل فى معرض الكتاب

توافد العشرات من زوار معرض الكتاب فى دورته 54 على ركن مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" المقام فى الصالة رقم 5 بالمعرض.



وتزاحم العديد من الاطفال على فعاليات المتحف والمشاركة فى ورش العمل التى تنوعت بين فنية وعلمية وبيئية، وتسلط تلك الفعاليات الضوء على فئة الأطفال الذين تراوح أعمارهم بين 6 و 13 سنة، وذلك فى محاولة لتنمية مواهبهم، وخلق أجواء تفاعلية وفرص التعلم بين الأطفال.



وقال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف إن الورش تعد رابطاً يجمع بين الأطفال وموهبتهم، لتفجير طاقاتهم واستيعابها وخلق حالة من التواصل والتفاعل الايجابي بين الأطفال، واضفاء عنصري التشويق والمنافسة بينهم أثناء تنفيذ تلك الورش.



من جانبه قال الدكتور أسامة عبدالوارث مدير متحف الطفل، إن المتحف يقدم من خلال مشاركته للعام الثانى على التوالى في معرض الكتاب وفي دورته الحالية مجموعة متنوعة من الورش، منها ورشة الاوريجامى تتيح الورشة للأطفال امكانية ابتكار أنماط خاصة وأشكال متنوعة باستخدام أدوات بسيطة متوافرة في المنزل، منها الخيوط وأوراق الصحف، وورشة علمية عن الظواهر الطبيعية على كوكب الارض كالزلازل والبراكين، كما يقدم المتحف ورشة بيئية تتناول المخلفات من حيث كيفية إعادة تدويرها والاستفادة منها.