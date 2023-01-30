محافظ دمياط تشهد افتتاحيّة دورة لغة الإشارة لتنميّة الأداء الإرشادي

شهدت الدكتور منال عوض، محافظ دمياط، الجلسة الافتتاحية لدورة "لغة الإشارة لتنمية الأداء الإرشادي" التي أُقيمت بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، الأحد، بالتعاون مع المركز الإقليمي للتدريب الإداريّ وإدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة دمياط.

وأوضح حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، أن الدورة تهدف إلى خلق جسر تواصل بين العاملين بإدارات خدمة المواطنين والتفاعل مع المواطنين من ذوي الهمم من الصُمّ والبُكْمِ، موضّحا أن الدورة جاءت بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم، حيث رشحت 2 من المدربين، للمشاركة في تدريب 34 متدربا من العاملين بإدارات خدمة المواطنين؛ بديوان عام المحافظة والوحدات المحلية والمديريات الخدمية.

وأشار حواس، إلى أنّ الدورة التدريبية ستشمل حزمة من البرامج التدريبية النظرية والعملية الخاصة بلغة الإشارة لتنمية الأداء الإرشادي، ما يساهم في تمكين العاملين بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، خاصة بإدارات خدمة المواطنين من التعامل والتواصل مع المواطنين من ذوي الهمم "الصم والبكم"، موضّحا أن جلسات هذه الدورة ستستمر لمدة 5 أيام.

بينما أكّدت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، خلال الجلسة الافتتاحية للدورة، حرص المحافظة على خلق جسر من التواصل الاجتماعي والبصري بين العاملين بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية، خاصة بإدارات خدمة المواطنين من التعامل والتواصل مع ذوي الهمم من (الصُمّ والبُكْم) باعتبارهم جزءا لايتجزّأ من المجتمع، موضّحة أن تلك الجهود تأتي في إطار حرص المحافظة التيسير على المواطنين من ذوي الهمم وخلق قنوات للتواصل معهم لتلبية مطالبهم، والتفاعل مع الشكاوى الخاصة بهم، وأيضًا تنمية مهارات العاملين بالجهاز الإداري للمحافظة، مشيرةً إلى أنّ الدولة تولي اهتماما كبيرا بذوي الهمم، فهم جزء أساسي من نسيج المجتمع.

وأضافت أنّه سيتم تنفيذ المزيد من الدورات في هذا الشأن، لافتة إلى أهمية إشراك العاملين بالمراكز التكنولوجية بها، نظرًا لطبيعة عملهم المباشرة بالمواطنين.