الصندوق العربي للمعونة الفنية ينظم حفل استقبال للطلبة الأفارقة الحاصلين على منح دراسية

نظم الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية التابع لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، حفل استقبال على شرف ٩٨ طالبا من ٢٥ دولة إفريقية، حاصلين على المنحة الدراسية التي يخصصها الصندوق سنوياً لصالح الطلبة الأفارقة.

جاء ذلك بحضور سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية لدولهم في مصر وهي: إفريقيا الوسطى، السودان، الصومال، القمر المتحدة، الكاميرون، الكونغو الديمقراطية، النيجر، أوغندا، بوركينا فاسو، بوروندي، تشاد، تنزانيا الإتحادية، توجو، جنوب السودان، رواندا، زامبيا،غينيا بيساو، غينيا كوناكري، كينيا، ليبريا، مالاوي، مالي، مدغشقر، موريتانيا ونيجيريا.

وألقى السفير محند صالح لعجوزي- الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الافريقية كلمة في بداية الحفل عبر من خلالها، باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط- رئيس مجلس إدارة الصندوق، عن الترحيب بالحضور، متمنياً لهم خالص التوفيق والنجاح ومؤكداً على دعمه الكامل لكافة الأشقاء في الدول الإفريقية من خلال البرامج المتنوعة التي تخصص وتنفذ سنوياً لصالح كوادر الدول الإفريقية.

كما قام باستعراض خطة عمل الصندوق للعام الحالي ٢٠٢٣ والأنشطة التي يعتزم تنفيذها خلال هذا العام تبعاً لأولويات الدول الإفريقية، و تتضمن تقديم ٩٨ منحة دراسيه للطلبة الأفارقة، بالإضافة إلي تنظيم ٣٣ دورة تدريبية لصالح الكوادر الإفريقية المتخصصة في المجالات العلمية، تنفذ بالدول الإفريقية ذاتها أو بالدول العربية.

وقام أيضا بتوجيه الشكر لسفير الكاميرون عميد السلك الدبلوماسي الافريقي محمدو لبرنغ الصندوق على مهامه النبيلة، التي تتمثل في بناء الكوادر البشرية الافريقية التي تحتاج للتأهيل الفني في شتي المجالات، من أجل غد أفضل لأطفال إفريقيا. كما هنأ الطلاب على قبولهم وتمنى لهم التوفيق في دراستهم.

من جهته، قام السفير محمد عرفي المندوب الدائم لمصر لدى جامعة الدول العربية بتوجيه الشكر للصندوق على المهام التي يقوم بها من أجل دعم الكوادر الإفريقية، مؤكداً دعم مصر لهذا الجهاز العربي الإفريقي الهام، كما شكر الحاضرين وتمنى لهم التوفيق والنجاح في دراستهم.

وبدورهم، أكد الحضور على شكرهم وامتنانهم للآمين العام لجامعة الدول العربية والسفير الأمين العام المساعد مدير عام الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية وكافة العاملين به على هذه اللفتة الطيبة وعلى المجهودات التي تبذل سنوياً والتي تدعم التعاون العربي الإفريقي، من خلال الأنشطة التي يقدمها الصندوق.

كما أكدوا على استحسانهم لهذه المبادرة التي أتاحت لهم الفرصة للقاء مع أبناء دولهم من الطلبة الحاصلين على المنح الدراسية، معربين عن تمنياتهم بأن ينظم هذا اللقاء سنوياً.