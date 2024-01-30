وزيرة التخطيط تصل إلى الوادي الجديد لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية

وصلت منذ قليل هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى محافظة الوادي الجديد، لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية بالمحافظة، وكان في استقبالها محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.

رافق الوزيرة في الزيارة محمد الأتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، يحيي أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وهبة مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، ومحمد العقبي، المستشار الإعلامي لوزارة التخطيط.

ومن المقرر أن تقوم وزيرة التخطيط اليوم بافتتاح مقترح الجذب السكاني الذي يتم بالتعاون بين الوزارة وبنك مصر والبنك الأهلي المصري والبنك الزراعي المصري، كما ستتفقد الوزيرة العاصمة الإدارية للمحافظة وحديقة 30 يونيو، بالإضافة إلى تفقد مشروع واحة الحرير والصوب الزراعية.

كما تشمل المشروعات التي ستفتتحها وزيرة التخطيط؛ افتتاح قرية بشاري خير الوادي الجديد (المرحلة الأولى 220 منزلا)، فضلا عن تفقد المركز التكنولوجي بالمحافظة، ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وكانت المحطة الأولى من زيارة السعيد إلى محافظة الوادي الجديد تفقد مشروع المنزل الريفي صديق البيئة بالتعاون مع جامعة MSA والفائز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية بفئة المشروعات المحلية الصغيرة في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.