اللجنة العربية المؤقتة تعقد اجتماعها الثاني لوضع إجراءات لوقف عدوان إسرائيل على الشعب الفلسطيني

عقدت اللجنة العربية المؤقتة مفتوحة العضوية، اجتماعها الثاني لاتخاذ إجراءات عاجلة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني اليوم الثلاثاء، اجتماعها الثاني على مستوى المندوبين الدائمين بالجامعة العربية لدراسة إجراءات عربية يمكن القيام بها على المستويات القانونية والاقتصادية والسياسية والدبلوماسية.

وترأس أعمال اللجنة مندوب الكويت بالجامعة العربية السفير طلال المطيري، وبحضور الأمين العام المساعد لشئون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة سعيد أبو علي، ومندوب فلسطين السفير مهند العكلوك، والمستشار أول رزق الزعانين، والمستشار جمانة الغول، وعدد من مندوبي الدول الأعضاء.

من جانبه، قال السفير العكلوك إن عقد اللجنة اليوم يأتي بناء على القرار الصادر عن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الذي عقد في دورة غير العادية بشأن استمرار جرائم العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني والذي راح ضحيته الآلاف مابين شهيد وجريح ومفقود.

وأضاف العكلوك في تصريح له، أن اللجنة سارعت على عقدها فورا وتدارست مجموعة من الإجراءات ذات طابع إقتصادي وقانوني ودبلوماسي بالإضافة إلى السياسي التي يمكن للدول القيام بها.

وأوضح أن اللجنة استكملت خلال اجتماعها الثاني والأخير ودرست بإستفاضة عدد 19 إجراء يمكن للدول العربية القيام بها استنادا إلى تكليف مجلس الجامعة بالإضافة إلى نص وروح قرارات القمة العربية والتي شملت عقوبات إقتصادية على إسرائيل وشملت أيضا وضع المنظمات والكيانات والأفراد الإسرائيليين على لوائح أو قوائم الإرهاب الوطنية العربية هذه الكيانات والمجموعات التي تقتحم المسجد الأقصى المبارك والتي أيضا تمارس الإرهاب ضد الشعب والقرى والبلدات الفلسطينية، وضد مزارع الزيتون والممتلكات في الضفة الغربية المحتلة.

وقال السفير العكلوك إن اللجنة تزامن ولايتها مع ما أصدرته محكمة العدل الدولية التي يعتبر تحول قانوني هام والتي رأت أن هناك أسس معقولة لادعاءات جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بأنها ارتكبت جريمة الإبادة الجماعية وحرضت عليها، مشيرا إلى أن أمر المحكمة اعتبر أيضا أن الشعب الفلسطيني هو مجموعة محمية بموجب إتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948 والتدابير الاحترازية أو المؤقتة التي اصدرتها المحكمة ولهذا كان من الضروري إتخاذ إجراءات ذات طابع عقابي وعملي وفعال تجعل من قرارات مجلس الجامعة أكثر فعالية ولتجد صدى عملي وتنفيذي ومؤثر في قرارات القمة العربية، وهذا كان الغرض والهدف من اللجنة.

وأشار مندوب فلسطين بالجامعة العربية، إلى أن اللجنة أتمت أعمالها اليوم خلال اجتماعين حيث أصدرت تقريرا هاما يتكون من 19 إجراء سيعمم على الدول الأعضاء، مضيفا إننا وضعنا الدول أمام مسؤولياتها في الدفاع عن القضية الفلسطينية أمام التزام جميع الدول بما صدر عن المحكمة الدولية روحا ونصا والكرة ستكون في ملعب الدول العربية الشقيقة ضمن قراراتها السيادية.

وأعرب السفير العكلوك عن تقديره للدول العربية وسيادتها للقرار القطري العربي، مشيرا إننا نتطلع أيضا بأن يتم إتخاذ جميع هذه الإجراءات أو جزء منها وتنفيذيها على مستوى ثنائي أو على مستوى عربي متعدد الأطراف.

وأكد السفير العكلوك أن الجامعة العربية بدولها الأعضاء اليوم أمام تحدي من نوع مختلف وهو أن نتجاوز موضوع الإدانات والمطالبات والمناشدات إلى موضوع الفعل وما الذي يمكن أن تفعله الدول الأعضاء غير إصدار قرار وبيان وموقف شفهي.

يذكر أن أعضاء اللجنة المؤقتة التي تترأسها دولة الكويت هي: "مصر وفلسطين والأردن، الجزائر، سوريا، قطر، لبنان، ليبيا، المغرب، واليمن"، بالإضافة إلى الأمانة العامة.