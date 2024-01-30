قالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن الاتصال لا يزال مفقودًا مع عناصرها الذين توجهوا لإنقاذها طفلة محاصرة داخل سيارة بمدينة غزة شمالي القطاع.

وذكرت الجمعية في بيان لها: "حتى اللحظة لا يزال الاتصال مفقودا مع زملائنا الذين انطلقوا بالأمس في مهمة إنقاذ الطفلة هند".

وأضافت: «ما زلنا نجهل مصيرهم وإن كانوا قد نجحوا في إخلائها أم لا».

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قد حاصرت أمس الطفلة هند، داخل سيارة في منطقة محطة فارس للمحروقات بمدينة غزة، بعد أن استهدفت عائلتها.

وأشارت جمعية الهلال الاحمر إلى أن الطفلة هند كانت برفقة عائلة عم والدتها بشار حمادة عندما أطلقت قوات الاحتلال النار على المركبة التي كانوا يستقلونها، ما أسفر عن استشهاد كل من فيها (6 أفراد)، وبقيت هي محاصرة داخلها.