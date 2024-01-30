 إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مع بدء الموجة 22 بالأقصر - بوابة الشروق
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إزالة 15 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة مع بدء الموجة 22 بالأقصر

محمد راشد
نشر في: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 1:01 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 1:01 م

أعلن محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بدء أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد داخل نطاق المحافظة.

وشملت أعمال اليوم الأول من الموجة تنفيذ 4 إزالات لحالات بناء على الأراضي الزراعية بمساحة 700 متر مكعب، وتنفيذ 8 إزالات لحالات بناء على أراضي أملاك الدولة بمساحة 1784 مترا مكعبا، وتنفيذ 3 إزالات لحالات زراعة على أراضي أملاك الدولة بمساحة حوالي 18 قيراطا.

وشدد محافظ الأقصر على ضرورة التنسيق والتعاون التام بين جميع أجهزة المحافظة وجهات الولاية ومديرية الأمن، لتنفيذ جميع الإزالات على أكمل وجه بنطاق المحافظة وعدم التهاون مع المخالفين، والتصدي بكل حزم وحسم لأية محاولة جديدة للبناء بدون ترخيص.


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