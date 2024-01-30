مدرب منتخب البحرين يطمح لتحقيق المفاجأة أمام اليابان في أمم آسيا

شدد الأرجنتيني خوان انطونيو بيتزي، مدرب المنتخب البحريني، على صعوبة مواجهة المنتخب الياباني المقررة غدا الأربعاء على ملعب الثمامة في دور الـ16 من النسخة الحالية من كأس أمم آسيا 2023 لكرة القدم والمقامة في قطر.



وقال بيتزي في المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الثلاثاء، إن المنتخب البحريني مقبل على مواجهة منافس قوي جدا، ويملك لاعبين من طراز خاص، وهو مرشح للمنافسة على اللقب، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هناك تفاؤلا في معسكر المنتخب البحريني من أجل ظهور طيب، مشيرا إلى أن التحضيرات ومنذ اللقاء الأخير أمام المنتخب الأردني في دور المجموعات سارت بالشكل الأمثل.



وأضاف المدرب الأرجنتيني أنه والجهاز الفني المعاون درسوا المنتخب الياباني من كل النواحي ووضعوا الخطة المناسبة من أجل خوض التحدي الكبير، مشيرا إلى أن التعويل سيكون كبيرا على حماس اللاعبين وروحهم القتالية من أجل تقديم أفضل مستوى ممكن، لافتا إلى أن المنتخب الياباني رغم قوته وشراسته، لكنه لا يخلو من نقاط ضعف تم العمل عليها من أجل استثمارها في المباراة .



وأوضح بيتزي أن المنتخب البحريني استفاد كثيرا من مواجهة المنتخب الكوري الجنوبي خلال كأس آسيا الحالية في الدور الأول بغض النظر عن النتيجة، وكذلك من المواجهة الودية أمام المنتخب الأسترالي خلال فترة التحضير لخوض البطولة القارية، معتبرا أن اللعب مع منتخبات كبيرة يكسب اللاعبين الخبرة والتجربة.



بدوره، قال وليد الحيام لاعب المنتخب البحريني إنه وزملاءه اللاعبين يدركون جيدا قوة المنتخب الياباني وشراسته خصوصا في ظل تواجد عدد كبير من اللاعبين المميزين في صفوفه، لكنه أكد في الوقت نفسه أن ثقة لاعبي المنتخب البحريني في أنفسهم كبيرة من أجل بذل مجهودات إضافية لتقديم مستوى كبير.



وأضاف اللاعب أن على المنتخب البحريني أن يكون صبورا وأن يكون اللاعبون في قمة حضورهم الذهني والبدني من أجل الدفاع عن حظوظهم في العبور إلى الدور ربع النهائي، معتبرا أن الترشحات التي تصب في صالح المنتخب الياباني، لا تكفي لمنحه بطاقة التأهل، مستشهدا بما فعله المنتخب العراقي في دور المجموعات عندما خالف التوقعات وفاز على المنتخب الياباني القوي والمرشح للفوز باللقب.