أشرف صبحي: نصحنا اتحاد الكرة باستمرار كيروش في تدريب المنتخب

فجر أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مفاجأة من العيار الثقيل، بتقديمه نصيحة لاتحاد الكرة باستمرار كارلوس كيروش على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر.

قال أشرف صبحي في مداخلة هاتفية للبرنامج الإذاعي «مع شوبير»:" الكرة مزاج عام وتأخذنا اهتمامنا، مالم يرضي رؤيتنا كشعب ومحبين ومشجعين بالتأكيد لابد من بحثه وما هى أسبابه".

أضاف أشرف صبحي:" هناك أمور في كرة القدم قد تكون منتظمة وأخرى لا.. النتيجة قد لا تكون جيدة، منتخب مصر خرج من كأس العالم في 2018 بشكل غير جيد، بالتأكيد شعرنا بالحزن، ولابد من تقييم موقف سريع".

أوضح أشرف صبحي:" منتخب مصر تكوينه جيد بعناصره الكثيرة في 2019 قدمنا بطولة كبيرة، ولكن لم يرضي غرورنا وخرج المنتخب".

أشار أشرف صبحي:" في بطولة أفريقيا بالكاميرون منتخب مصر خلال 6 شهر كان هناك مدرب هو كارلوس كيروش استطاع تعديل الشكل العام للمنتخب ووصل إلى النهائي، نصحنا اتحاد الكرة باستمرار كيروش، ولكن تم أخذ القرار من الموجودين، وكان لابد من وجود جهاز فني يتناسب مع مصر سواء بالنسبة للمنتخب الأوليمبي أو المنتخب الأول".

أتم أشرف صبحي:" دورنا كوزارة شباب أن نوفر الظروف الملائمة، سواء التمويل عن طريق الرعاة، الفكرة أن الدور بتاعنا لابد من تأديته على أعلى مستوى يليق باسم مصر في كل القطاعات".