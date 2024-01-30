مرشحة المعارضة تعلن اعتزامها المنافسة في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية

قالت مرشحة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو إنها لا تزال تعتزم منافسة الرئيس نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية، المقررة خلال العام الجاري، على الرغم من منعها من تولي منصب حكومي.

وقالت ماتشادو (56 عاما) في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، وفقا لتقرير في صحيفة "ال ناسيونال" "سنهزم مادورو في الانتخابات الرئاسية، وسنفعل هذا معا".

وتم اختيار ماتشادو، التي تنتمي إلى حزب "فينتي فنزويلا"، بأغلبية واسعة كمرشحة للمعارضة لانتخابات الرئاسة في انتخابات تمهيدية داخلية أجريت في أكتوبر الماضي.

ولكن في العام الماضي، تم منعها من تولي منصب عام لمدة 15 عاما بسبب "مخالفات إدرية" مزعومة، خلال الفترة التي كانت فيها عضو في البرلمان.

ويوم الجمعة الماضي، أكدت محكمة العدل العليا قرار منعها من تولي أي منصب عام.