 مرشحة المعارضة تعلن اعتزامها المنافسة في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية - بوابة الشروق
الثلاثاء 30 يناير 2024 2:09 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟
النتـائـج تصويت

مرشحة المعارضة تعلن اعتزامها المنافسة في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 1:53 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 1:53 ص

 قالت مرشحة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو إنها لا تزال تعتزم منافسة الرئيس نيكولاس مادورو في الانتخابات الرئاسية، المقررة خلال العام الجاري، على الرغم من منعها من تولي منصب حكومي.

وقالت ماتشادو (56 عاما) في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، وفقا لتقرير في صحيفة "ال ناسيونال" "سنهزم مادورو في الانتخابات الرئاسية، وسنفعل هذا معا".
وتم اختيار ماتشادو، التي تنتمي إلى حزب "فينتي فنزويلا"، بأغلبية واسعة كمرشحة للمعارضة لانتخابات الرئاسة في انتخابات تمهيدية داخلية أجريت في أكتوبر الماضي.
ولكن في العام الماضي، تم منعها من تولي منصب عام لمدة 15 عاما بسبب "مخالفات إدرية" مزعومة، خلال الفترة التي كانت فيها عضو في البرلمان.
ويوم الجمعة الماضي، أكدت محكمة العدل العليا قرار منعها من تولي أي منصب عام.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك