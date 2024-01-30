كوريا الجنوبية والهند تجريان جولة جديدة من المباحثات لتعزيز اتفاقية التجارة الحرة

أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، أن كوريا الجنوبية والهند سوف تدشنان جولة جديدة من المفاوضات لتعزيز اتفاقية التجارة الثنائية.



وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، أن وزارة التجارة والصناعة والطاقة قالت إن الجولة العاشرة من المباحثات لتحديث اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة سوف تبدأ في نيودلهي في وقت لاحق من اليوم، وسوف تستمر يومين.



وكان قد تم تطبيق اتفاقية التجارة الثنائية في يناير 2010، وبدأ الجانبان المباحثات لمراجعتها في عام 2015 من أجل أن تعكس بصورة أفضل أحوال التجارة العالمية المتغيرة.



وتم إجراء آخر جلسة مفاوضات في نوفمبر 2022، بعد أن توقفت لمدة ثلاثة أعوام بسبب جائحة كورونا وقضايا أخرى.



ومن المتوقع أن يناقش الجانبان خلال المفاوضات المقبلة سبل تحسين الاتفاقية فيما يتعلق بالرسوم على السلع والخدمات والاستثمار وقواعد المنشأ، بالإضافة إلى قضايا أخرى.