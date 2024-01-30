نائب حاكم تكساس يرد على إمكانية اندلاع حرب أهلية

وسط التوترات القائمة بشأن استخدام الأسلاك الشائكة على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في تكساس، رد نائب حاكم الولاية دان باتريك على إمكانية اندلاع "حرب أهلية" محتملة.

لا يزال التوتر بين الوحدات الفيدرالية ووحدات الولاية في تكساس قائمًا بعد أن قضت المحكمة العليا بأغلبية 5 أصوات مقابل 4 بالسماح بالإزالة المؤقتة للأسلاك الشائكة على طول الحدود الجنوبية، وهو ما يعد انتصارًا لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأثار قرار المحكمة غضب الجمهوريين الذين يؤيدون الإجراءات التي اتخذها حاكم تكساس، وإدارته لمكافحة الهجرة غير القانونية في الولاية.

وفي الوقت نفسه، تمسك إدارة ولاية تكساس بموقفها المتمثل في مواصلة سياسة الأسلاك الشائكة حيث يدعي الحاكم الجمهوري لولاية تكساس جريج أبوت، أن الولاية لديها حق دستوري في الدفاع عن النفس وأن ولايته "تتصرف بناءً على تلك السلطة.

وفي مقابلة على قناة فوكس نيوز، قال باتريك إن تكساس لا تريد مواجهة مع إدارة بايدن. وعندما سئل عما إذا كان هذا الوضع "سيتحول إلى حرب أهلية"، رد باتريك بالتأكيد على أن تكساس لها حق دستوري.

وقال: "نعتقد دستوريًا أننا على حق، ولدينا الحق في الدفاع عن مواطنينا، ولدينا الحق في الدفاع عن هذا البلد ونحن نقوم بعملنا فقط. هؤلاء الشباب من النساء والرجال الذين يخدمون حرسنا الوطني ومديرية الأمن العام لدينا هم الأفضل".

وتأتي تعليقات باتريك بعد أن حث بعض الديمقراطيين ، بما في ذلك ممثل تكساس في مجلس النواب الأمريكي، جواكين كاسترو والممثل السابق بيتو أورورك، بايدن على إضفاء الطابع الفيدرالي على الحرس الوطني في تكساس لمنع أبوت من تحدي حكم المحكمة.

وجاءت المخاوف بشأن اندلاع المواجهة، بعد أن طلبت وزارة الأمن الداخلي، من ولاية تكساس التوقف عن منع عملاء حرس الحدود الفيدراليين من الوصول إلى متنزه شيلبي بارك في إيجل باس. وطالبت رسالة من وزارة الأمن الداخلي إلى المدعي العام في تكساس كين باكستون الأسبوع الماضي بالوصول الكامل إلى الحديقة بحلول يوم الجمعة، لكن باكستون رفض الطلب.

من جانبه، قلال بايدن إنه منفتح على "تغييرات هائلة" في سياسة الحدود، وأضاف أنه سيكون على استعداد لإغلاق الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك إذا أرسل له المشرعون مشروع قانون للتوقيع عليه.