تطورات حاسمة في انتقال نجم طلائع الجيش للزمالك

شهدت الساعات القليلة الماضية اتصالات مكثفة بين إدارة نادي الزمالك ومسؤولي طلائع الجيش، من أجل حسم صفقة انتقال محمد شحاته لاعب خط الوسط الهجومي إلى صفوف الفريق الأبيض.

شحاتة كان قد وقع على عقود الانتقال إلى صفوف الزمالك في وقت سابق لكن بقيت المفاوضات ما بين الناديين غير محسومة، قبل أن يسارع مسؤولو الزمالك وتيرة المفاوضات أملا في حسم الصفقة قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

كان الزمالك قد اتفق على حسم 4 صفقات وهي مهاب ياسر صانع ألعاب الداخلية، وياسر حمد المدافع الفلسطيني، بجانب الأوغندي موتيابا الذي سيتم قيده تم السن، وأيضا محمد عاطف صانع ألعاب طنطا.