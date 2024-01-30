الشرطة الإيطالية والألمانية تلقيان القبض على 13 رجلا لهم صلة بعصابة كامورا

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ألقت الشرطة في إيطاليا وألمانيا، اليوم الثلاثاء، القبض على 13 رجلا في حملة كبرى على عصابة المافيا الإيطالية كامورا.

وتم القبض على 12 شخصا يشتبه في انتمائهم لعصابة كامورا في مدينة نابولي جنوبي إيطاليا، بحسب الشرطة الإيطالية.

وأضافت الشرطة أنه تم القبض على رجل 49 عاما كان يعمل بأحد المطاعم قرب مدينة بريمن شمالي ألمانيا.

ويواجه المشتبه بهم اتهامات بالابتزاز للحصول على أموال مقابل الحماية وأنشطة أخرى للمافيا.

يذكر أن كامورا هي إحدى أكبر عصابات المافيا في إيطاليا، لكنها تنشط في العديد من الدول الأخرى. وتعتبر نابولي ومدينة كازرتا القريبة معقلين لها.

وأفادت الشرطة بأن الرجال الذين تم القبض عليهم تتراوح أعمارهم بين 19 و49 عاما. وذكرت السلطات أنهم هددوا أشخاصا بالقتل ما لم يتم دفع عشرات الآلاف من اليوروات مقابل الحماية.