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موتيابا يصل القاهرة تمهيداً للانضمام إلى الزمالك

أمير نبيل
نشر في: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 2:22 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 يناير 2024 - 2:22 م

وصل ترافيس موتيابا مهاجم منتخب أوغندا للشباب تحت 20 عاما، إلى القاهرة استعدادا للانضمام إلى نادي الزمالك.

موتيابا كان قد اتفق على تفاصيل الانتقال إلى الزمالك، في صفقة من المقرر أن يتم قيدها ضمن اللاعبين تحت السن حيث أن اللاعب الأوغندي الشاب يبلغ من العمر 18 عاماً.

ولعب موتيابا قبل ذلك ضمن صفوف فايبرز ثم كامبالا سيتي في أوغندا، كما مثل منتخب بلاده في مراحل تحت 17 سنة وتحت 20 سنة، وتم استدعاؤه أيضا لتمثيل المنتخب الأول منذ يناير عام 2022.

يذكر أن قائمة أجانب الزمالك تضم كل من الثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري، والسنغالي إبراهيما نداي، والبنيني سامسون أكينيولا، فيما يتوقع قيد موتيابا تحت السن.

 


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