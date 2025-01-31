رئيس هيئة قناة السويس يحدد خارطة عودة الملاحة لطبيعتها: 10% زيادة في الربع الأول

توقع الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عودة تدريجية لحركة الملاحة في القناة خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 10%، شريطة عدم حدوث أي تهديدات للسفن.

وأضاف، خلال تصريحات لبرنامج «مساءDMC» مع الإعلامي أسامة كمال عبر شاشة «DMC» مساء الخميس، أن الربع الثاني سيشهد زيادة في أعداد السفن بنسبة تتراوح بين 30% إلى 40%، على أن تعود حركة الملاحة لطبيعتها كاملةً بنهاية العام، بشرط عدم الاعتداء على أي سفينة مرة أخرى.

ونوه إلى أن القطاع الجنوبي حسّن الملاحة بنسبة 28%، مشيرا إلى عدم تسجيل أي حوادث منذ افتتاح المشروع.

وأشار إلى إجراء العديد من الاستعدادات لعودة الملاحة إلى طبيعتها في البحر الأحمر، من بينها افتتاح القطاع الجنوبي بتوسعة 40 مترًا شرقًا وتعميق من 66 قدما إلى 72 قدما في موقع حادثة «إيفرجيفن»، بالإضافة إلى ازدواج البحيرات المرة الصغرى بطول 10 كيلومترات، لتنضم إلى قناة السويس الجديدة.

ولفت إلى إطلاق خدمات جديدة، مثل إصلاح وصيانة وإنقاذ السفن، والإسعاف البحري، ومكافحة تلوث الزيوت، مشيرًا إلى أنه تم استحداث 6 إلى 7 خدمات خلال الفترة الماضية.

كما نوه إلى إضافة 10 قاطرات جديدة للخدمة تحسبًا لعودة الملاحة لطبيعتها، مؤكدا تلافي جميع شكاوى التوكيلات والشركات السابقة من خلال التواصل معهم وتلبية مطالبهم المنطقية وتوضيح أسباب عدم إمكانية تلبية بعض المطالب الأخرى.