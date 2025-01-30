وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حادث الطائرة المنكوبة قرب واشنطن بـ"مأساة لأمتنا"، مشيرا إلى أنه لا وجود لناجين من الحادث، وأنه لجنة لتسريع العمل لمتابعة هذه الحادثة.

وأضاف ترامب، خلال إحاطة، اليوم الخميس: "العمل الآن انتقل من الإنقاذ إلى انتشال الجثث. لا وجود لناجين من الحادث وهذا مأساة لأمتنا"، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

وأكد ترامب العمل "بشكل حثيث لمواساة ذوي الضحايا"، مشددا على أنه "عندما تحدث مأساة نحقق فيها وهذه المرة ستشارك كل الوكالات بشكل شامل في التحقيق".

وفي وقت سابق، قال رئيس إدارة الإطفاء والخدمات الطبية الطارئة في واشنطن العاصمة جون دونيلي، الخميس، إن المسئولين واثقون من أنهم سينتشلون جميع جثث القتلى في حادث الاصطدام الجوي بين طائرة ركاب تابعة لشركة أميركان إيرلاينز وطائرة هليكوبتر عسكرية.

وأضاف دونيلي: "يعتقد أن 67 شخصا لقوا حتفهم، 64 على متن طائرة الركاب و3 على متن مروحية بلاك هوك التابعة للجيش الأمريكي".

وكانت الطائرة، التي تحمل 60 راكبا وأربعة من أفراد الطاقم، في طريقها إلى مطار رونالد ريغان في واشنطن العاصمة، بينما كانت المروحية العسكرية، التي كانت تقل ثلاثة أفراد، تشارك في رحلة تدريبية.