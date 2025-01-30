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تنطلق أعمال دائرة الحوار العربية حول "الذكاء الاصطناعي في العالم العربي: تطبيقات مبتكرة وتحديات أخلاقية"، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وبرعاية ورئاسة أحمد أبو الغيط، الأمين العام.

يأتي ذلك بمشاركة خبراء عرب وأجانب من جهات عديدة، وبتنظيم من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وبالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة، وحضور شخصيات دبلوماسية وأكاديمية ومتخصصة.

ويأتي تنظيم هذه الدائرة على مدار يومين، في إطار تنفيذ قرار الدورة العادية الأخيرة السادسة والخمسين للجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك، برئاسة الأمين العام، في أبريل 2024، بهذا الشأن.

وستعقد دائرة الحوار الأولى تحت عنوان: "الابتكارات الحديثة في الذكاء الإصطناعي: استكشاف الاتجاهات العالمية والتطبيقات في المنطقة العربية، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي التوليدي والدرونز والروبوتات".

فيما سيكون موضوع دائرة الحوار الثانية بعنوان: "الذكاء الاصطناعي في خدمة الدبلوماسية وحفظ السلام، آفاق التعاون الدولي ودوره في منع النزاعات".

وخُصصت دائرة الحوار الثالثة لمناقشة "أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي"، وتضمنت جميع الدوائر محاور رئيسية عديدة، وستُدار من قبل خبراء مشهود لهم بالكفاءة.