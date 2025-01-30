أمير قطر يشدد على الحاجة الماسة لتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري

التقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، رئيس الجمهورية العربية السورية أحمد الشرع، في قصر الشعب في العاصمة دمشق.

وبحسب بيان صادر عن الديوان الأميري القطري، في بداية اللقاء، هنأ الأمير الرئيس السوري بمناسبة انتصار الثورة السورية واختياره رئيساً للمرحلة الانتقالية.

وجدد موقف دولة قطر الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، مشيداً في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها الإدارة السورية الجديدة؛ لتحقيق الاستقرار والحفاظ على مقدرات الدولة، وتأمين الاحتياجات الضرورية للشعب السوري.

وشدد على الحاجة الماسة لتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري؛ لتوطيد الاستقرار والمضي قدماً في مشاريع إعادة الإعمار والتنمية والازدهار.

وأكد أن دولة قطر ستواصل وقوفها مع الأشقاء السوريين لتحقيق أهدافهم التي ناضلوا من أجلها، وصولاً إلى دولة تسودها الوحدة والعدالة والحرية، وينعم شعبها بالعيش الكريم.

من جانبه، رحب رئيس الجمهورية العربية السورية، بزيارة أمير قطر، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس مواقف دولة قطر الثابتة والداعمة في كل المراحل للشعب السوري، وحرصها على تعزيز العلاقات بين البلدين.

كما أكد أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً استراتيجياً بين البلدين في مختلف المجالات، منوهاً في هذا الصدد بتطلع بلاده للاستفادة من الخبرات القطرية لتحقيق النهضة المنشودة في سوريا.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات في سوريا وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما يعود بالنفع والخير والنماء على الشعبين الشقيقين، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.