 أمير قطر يصل إلى دمشق في أول زيارة إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد - بوابة الشروق
الخميس 30 يناير 2025 10:45 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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أمير قطر يصل إلى دمشق في أول زيارة إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد

دمشق - (د ب أ)
نشر في: الخميس 30 يناير 2025 - 10:37 ص | آخر تحديث: الخميس 30 يناير 2025 - 10:37 ص

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة يجريها قائد دولة إلى سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وتسلم أحمد الشرع رئاسة سوريا لمرحلة انتقالية، وفق إعلام سوري.

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