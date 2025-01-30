أمير قطر يصل إلى دمشق في أول زيارة إلى سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، إلى العاصمة السورية دمشق، في أول زيارة يجريها قائد دولة إلى سوريا عقب سقوط نظام بشار الأسد.

وتسلم أحمد الشرع رئاسة سوريا لمرحلة انتقالية، وفق إعلام سوري.