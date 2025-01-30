حصيلة ضحايا الحرب على غزة تتجاوز 159 ألف شهيد ومصاب

نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، مساء الخميس، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 43 شهيدًا (منهم 42 شهيدًا انتشال، وشهيد متأثر بإصابته)، إضافة إلى 9 إصابات.

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 47 ألفًا و460 شهيدًا، و111 ألفًا و580 إصابة.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.