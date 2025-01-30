مثول باكستاني أمام المحكمة لاتهامه بقتل ابنته بسبب نشرها فيديوهات غير مقبولة على تيك توك

ذكرت الشرطة الباكستانية، أن مواطنا متهما بقتل ابنته "15 عاما" المولودة في الولايات المتحدة، مثل اليوم الخميس أمام المحكمة في مدينة كويتا الواقعة بجنوب غرب البلاد؛ لمواجهته ما يسمى بـ"جريمة شرف"، ارتكبها بعدما رفضت القتيلة على ما يبدو التوقف عن مشاركة مقاطع الفيديو على منصة "تيك توك" للتواصل الاجتماعي.

وقالت الشرطة، إن الرجل الذي تم إلقاء القبض عليه أمس الأربعاء، كان قد عاد بعائلته مؤخرا من الولايات المتحدة إلى باكستان.

وأوضح بابار بالوش قائد الشرطة المحلية، إن حادث إطلاق النار وقع أمس الأول الثلاثاء في كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان.

وقال إن والد الفتاة كان قد أفاد في البداية بأن مسلحا مجهول الهوية قتل ابنته، ولكن بعد احتجازه للاستجواب اعترف بارتكاب جريمته.

وأكد بالوش، إلقاء القبض على صهر الرجل أيضا على خلفية حادث القتل، مشيرا إلى أن الرجلين اعترضا على قيام الفتاة بمشاركة محتوى "غير مقبول" - على ما يبدو- على "تيك توك"، المنصة التي يستخدمها 54 مليون شخص في باكستان.