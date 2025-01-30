رائدا فضاء من ناسا يسيران في الفضاء لأول مرة منذ وصولهما إلى محطة الفضاء العام الماضي

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قام رائدا فضاء عالقان من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا)، بأول رحلة سير في الفضاء معا؛ ليخرجا من محطة الفضاء الدولية بعد قرابة الثمانية أشهر من وصولها.

وخرجت القائدة سوني ويليامز وبوتش ويلمور من محطة الفضاء؛ لإجراء بعض أعمال الصيانة ومسح الجزء الخارجي من المحطة للحصول على أدلة عن أي ميكروبات قد تكون مازالت حية بعد الانطلاق من الأرض وانسلت عبر فتحات التهوية.

وقال ويلمور: "ها نحن ذاهبان"، بعدما ظهر على مسافة 260 ميلا (420 كيلومترا) فوق إسبانيا.

وكان رائدا الفضاء يتوقعان أن يمكثا لمدة أسبوع عندما وصلا محطة الفضاء في يونيو الماضي.

ولكن الكبسولة الجديدة التي كانا على متنها وهي ستارلاينر من بوينج واجهت الكثير من المشاكل لدرجة أن ناسا قررت إعادتها شاغرة.

وتسبب هذا في بقاء الاثنين في المدار الجوي حتى يمكن لشركة "سبيس إكس" إعادتهما للديار.

وهذا لن يحدث حتى أواخر مارس أو أوائل أبريل؛ لتمتد مهمتهما بذلك إلى عشرة أشهر بسبب تأجيل سبيس إكس في إطلاق بدلائهما.

وقامت ويليامز، بالسير في الفضاء قبل أسبوعين مع رائد فضاء آخر من ناسا.

ولكن هذا أول خروج لويلمور من محطة الفضاء خلال هذه الرحلة.