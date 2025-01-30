 ملك الأردن يهنئ أحمد الشرع بتوليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية - بوابة الشروق
الخميس 30 يناير 2025 7:08 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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ملك الأردن يهنئ أحمد الشرع بتوليه رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية

عمان - بترا
نشر في: الخميس 30 يناير 2025 - 7:02 م | آخر تحديث: الخميس 30 يناير 2025 - 7:02 م

هنأ جلالة الملك عبدالله الثاني الرئيس أحمد الشرع بتوليه رئاسة الجمهورية العربية السورية الشقيقة في المرحلة الانتقالية.

وأعرب ملك الأردن، في برقية بعثها باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن أصدق الأمنيات للرئيس الشرع بالتوفيق في قيادة سوريا وخدمة شعبها الشقيق، مؤكدا دعم الأردن لوحدة سوريا وأمنها واستقرارها.

وشدد العاهل الأردني، على حرص الأردن على توطيد التعاون مع سوريا ووقوفه إلى جانب الأشقاء السوريين في تطوير بلدهم، وإدامة التنسيق إزاء مختلف القضايا، بما يحقق المصالح المشتركة، ويعزز وحدة الصف العربي.

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