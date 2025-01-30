الدفاع الإماراتية تدشن أول طائرة رافال الفرنسية

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية، تدشين أول طائرة "رافال" الفرنسية ضمن الدفعة الأولى، والتي تُعد من بين الأكثر تطورا في العالم، في خطوة نوعية لتعزيز قدرات القوات المسلحة.

وأكدت الوزارة، في بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الخميس، أن هذه الخطوة تأتي ضمن "صفقة تاريخية" وُقّعت مع شركة داسو للطيران الفرنسية، ما يعكس عمق الشراكة الإستراتيجية بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية.

وأوضحت الوزارة، أن اقتناء هذا النوع من الطائرات يأتي ضمن خطة شاملة لتحديث القدرات الدفاعية للدولة، تتضمن تطوير أسطول القوات الجوية بأحدث المعدات العسكرية، بما يتماشى مع المتغيرات والتحديات الأمنية على المستويين الإقليمي والدولي.

ووفق الوكالة، تم الاحتفاء بتدشين الطائرة خلال حفل رسمي في فرنسا، بحضور محمد بن مبارك بن فاضل المزروعي، وزير الدولة لشئون الدفاع، وسيباستيان لوكورنو وزير الدفاع الفرنسي، وعدد من كبار المسؤولين والضباط بوزارة الدفاع، إلى جانب شخصيات رفيعة المستوى من الجانبين.

وأشارت الوكالة، إلى أن صفقة "رافال" التاريخية، التي بلغت قيمتها 16.6 مليار يورو، تعد من أبرز الصفقات الدفاعية في تاريخ العلاقات الإماراتية - الفرنسية، وتشمل إنتاج 80 طائرة مقاتلة مجهزة بأحدث التقنيات الدفاعية.