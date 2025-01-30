سادت مشاعر الفرح الممزوجة بالدموع لحظة دخول الأسير المقدسي محمد صباح منزل عائلته، ولقاء والدته بعد خمسة أعوام من الأسر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.



وبثت «القاهرة الإخبارية» لقطات تظهر الأسير المحرر وهو يُقبل قدمي والدته فور رؤيتها، ولم تتمالك والدته دموعها لتنخرط في نوبة من البكاء وهي تحتضن ابنها، في مشهد مؤثر غلبت عليه دموع الفرح.

واعتُقل محمد صباح، في أكتوبر 2019 في الـ14 من عمره وحكم عليه بالسجن 10 سنوات بعد إصابته بالرصاص واتهامه بمحاولة تنفيذ عملية طعن.

وسلمت حركة حماس، اليوم، المحتجزين الإسرائيليين أربيل يهود وغادي موزيس و5 محتجزين تايلنديين بخان يونس، في إطار الدفعة الثالثة من تبادل الأسرى، حسب اتفاق وقف إطلاق النار.

في المقابل، أفرج جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ قليل، عن الدفعة الثالثة من الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل، والتي تضم 110 أسرى، بينهم 9 وصلوا إلى قطاع غزة.

وتضم قائمة المفرج عنهم من سجون الاحتلال 32 محكوما بالمؤبد، و48 من ذوي الأحكام العالية، و30 طفلا، وسيطلق سراح 66 أسيرا إلى الضفة الغربية، كما سيحرر 14 أسيرا مقدسيا سينقلون إلى القدس، و9 أسرى سيرحّلون إلى غزة، وسيبعد 21 أسيرا سيبعدون إلى خارج فلسطين من ذوي الأحكام المؤبدة ، بحسب هيئة شئون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني.

