فحص محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي بمياه القناة

أكد اللواء عبدالحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، إجراء فحص شامل لمحطات رفع ومعالجة الصرف الصحي بمختلف مراحل التشغيل في الإسماعيلية والسويس وبورسعيد للتأكد من كفاءتها ومعايير التشغيلية المطلوبة وعمليات الصيانة الدورية لضمان استدامة الخدمة وتحسين أدائها.

وأضاف عصمت أن خطة العمل ترتكز على عدة محاور منها رفع كفاءة محطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وضع خطط صيانة شاملة لها لإعادة تأهيلها ورفع كفاءتها، لضمان الاستمرارية في العمل، وضع خطة تعتمد على الاحتياج الفعلى والزيادة السكانية، بما يضمن تقديم خدمات أفضل ومتميزة للمواطنين، مشيرا إلى الالتزام الكامل بالمخطط الزمني لتنفيذ بنود الأعمال ووفقا للتوقيتات المحددة والتنسيق الكامل والمستمر بين كل الجهات المعنية لإنجاز مشروعات المعابر بالقطاع الريفي، باعتباره واحد من أهم المشروعات القومية بمحافظات القناة.

وتابع عصمت أهمية الالتزام بتعليمات السلامة والصحة المهنية وارتداء مهمات الوقاية الشخصية، حفاظًا على سلامة العاملين أثناء تأدية أعمالهم، بجانب رفع كفاءة العاملين من خلال برامج تدريبية متخصصة لتعزيز مهاراتهم في تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وفقًا لأحدث المعايير، بجميع المحطات سواء مياه الشرب أو رفع ومعالجة الصرف الصحي.

وأشار عصمت إلى إجراء أعمال الصيانة بصورة مستمرة لطلمبات ومواتير ولوحات كهرباء وخطوط السحب والطرد بجميع محطات رفع ومعالجة الصرف الصحي ومياه الشرب، بالإضافة إلى حملة الملس والتطهير لخطوط شبكات وبالوعات الصرف الصحي والتي تشمل المناطق الساخنة والخطوط الرئيسي والفرعية، من خلال فرق التطهير المدعومة بسيارات النافوري، والكباش، وذلك لرفع كفاءة تلك الشبكات.