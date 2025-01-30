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طرحت الصفحة الرسمية لمنصة واتش ات، منذ قليل، بوستر مسلسل "وتقابل حبيب" للفنانة ياسمين عبدالعزيز، تمهيدا لعرضه في رمضان 2025.

وظهر البوستر الذي يتضمن النجمة ياسمين عبدالعزيز بمفردها، مصحوبا بتعليق: "هنخطف قلبك بحكاية رومانسية تشويقية مع ياسمين عبد_العزيز في مسلسل وتقابل حبيب".

ويتكون المسلسل من 30 حلقة، ويكشف عن تحديات الإنسان في العلاقات اليومية والمواقف الرومانسية.

مسلسل "وتقابل حبيب" هو دراما اجتماعية تتضمن طابعًا من الرومانسية والكوميديا، إذ تقدم ياسمين عبد العزيز في العمل شخصية جديدة في إطار درامي مشوق.