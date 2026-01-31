أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

في أجواء مفعمة بالإبداع والتنوع الشعري، شهدت قاعة «ديوان الشعر» ببلازا (1) في معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته السابعة والخمسين، أمسية شعرية متميزة، شارك فيها نخبة من الشعراء الذين يمثلون مدارس شعرية مختلفة وأجيالًا متعددة.

شارك في الأمسية كل من الشعراء: أحمد نبوي، حسن عامر، حسين القباحي، رشا الفول، شيرين العدوي، الضوي محمد الضوي، عبيد عباس، محمد عرب صالح، مصطفى عبادة، خورخي هيريرا، وأدار الندوة الشاعر عيد عبد الحليم، الذي حرص على خلق مساحة للحوار حول أساليب الكتابة المختلفة وتجربة كل شاعر.

وتنوعت القصائد المقدمة بين الحداثة والكلاسيكية؛ إذ عبّر بعض الشعراء عن رؤى فلسفية وتأملية، بينما اتجه آخرون إلى التعبير عن قضايا اجتماعية ووطنية، بما يعكس ثراء المشهد الشعري العربي المعاصر.

كما تميزت الأمسية بحوار مفتوح بين الشعراء والجمهور حول تطور القصيدة العربية وتحدياتها في العصر الحديث.

ويُذكر أن قاعة «ديوان الشعر» تستضيف، خلال فعاليات المعرض، عددًا من الأمسيات واللقاءات التي تجمع شعراء من مختلف الدول العربية، في إطار سعيها إلى تعزيز التواصل الثقافي ودعم المواهب الشعرية.