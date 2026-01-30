الاتحاد يعود لسكة الانتصارات في الدوري بفوز على حرس الحدود

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزًا مهمًا على حساب حرس الحدود بهدفين دون رد، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ودخل زعيم الثغر المباراة بقوة، حيث نجح في فرض سيطرته نسبيًا على مجريات اللعب خلال الشوط الأول، مستغلًا بعض الأخطاء الدفاعية للفريق المنافس.

وجاء هدف التقدم في الدقيقة 37 عن طريق يسري وحيد، الوافد الجديد لصفوف الاتحاد، بعدما استغل خطأ فادحًا من حارس مرمى حرس الحدود محمود الزنفلي، الذي أخطأ في الخروج من مرماه، ليقتنص جناح الاتحاد الكرة ويسددها ببراعة في الزاوية اليسرى العليا للشباك.

ولم تمر سوى دقائق قليلة حتى عزز الاتحاد السكندري تقدمه، حيث أضاف مصطفى إبراهيم الهدف الثاني في الدقيقة 41، عقب ركلة ركنية نفذها محمد مجدي قفشة بإتقان، استقبلها لاعب الاتحاد برأسه وأسكنها على يمين حارس مرمى حرس الحدود، لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدفين نظيفين.

وفي الشوط الثاني، حاول فريق حرس الحدود العودة إلى أجواء اللقاء وتقليص الفارق، إلا أن التنظيم الدفاعي الجيد للاتحاد السكندري، إلى جانب تألق خط الدفاع، حال دون استقبال أي أهداف، ليحافظ زعيم الثغر على تقدمه حتى صافرة النهاية.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد حرس الحدود عند 13 نقطة في المركز السادس عشر من جدول ترتيب الدوري، بعد خوضه 15 مباراة، في حين رفع الاتحاد السكندري رصيده إلى 11 نقطة، ليحتل المركز الـ 19، ويُنعش آماله في تحسين وضعه بجدول المسابقة خلال الجولات المقبلة.