أبو الغيط يشارك في مراسم افتتاح غرفة التجارة والصناعة والزراعة العربية الهندية

شارك أحمد أبو الغيط، الأمين العام لـجامعة الدول العربية، في مراسم افتتاح غرفة التجارة والصناعة والزراعة العربية الهندية بالعاصمة الهندية نيودلهي، اليوم الجمعة، وذلك خلال زيارة رسمية يقوم بها إلى الهند للمشاركة في أعمال الدورة الثانية للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الهندي.

كما شارك في الافتتاح كيرتي فاردان سينج، وزير الدولة للشؤون الخارجية والبيئة والغابات وتغير المناخ بجمهورية الهند، بالإضافة إلى السفراء العرب وكبار رجال الأعمال من الجانبين العربي والهندي.

وصرّح جمال رشدي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن أبو الغيط ألقى كلمة خلال مراسم الافتتاح أعرب فيها عن سعادته بإنشاء غرفة التجارة العربية الهندية، لما لها من أثر في تجسيد عمق العلاقات العربية الهندية، مشيرًا إلى أن تلك العلاقات تأسست على مدى قرون طويلة من التبادل التجاري والتفاعل الثقافي والإنساني، ومؤكدًا أن التجارة شكلت أحد أبرز مرتكزات التواصل التاريخي منذ أقدم العصور.

وأوضح أبو الغيط في كلمته أن التحولات الاقتصادية العالمية المتسارعة والتقلبات الجيوسياسية المتزايدة تفرض على الجميع توسيع الشراكات وتنويع سلاسل الإمداد لمواجهة التحديات وتقاسم مخاطر عدم الاستقرار الدولي.

وذكر أن الغرفة توفر منصة مستدامة للحوار وتبادل المعلومات والخبرات، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة وتشجيع الاستثمارات المتبادلة، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالات متعددة، مثل الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والأمن الغذائي والاقتصاد الرقمي.

كما أشار إلى أن الجامعة العربية تولي أهمية خاصة لتعزيز دور القطاع الخاص العربي وتهيئة بيئة داعمة لإقامة شراكات استراتيجية مستقبلية مع الجانب الهندي، معربًا عن ثقته في أن غرفة التجارة والصناعة والزراعة العربية الهندية ستكون ركيزة أساسية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ريادة الأعمال.

وشهد أبو الغيط في ختام الاحتفال مراسم التوقيع على مذكرة تفاهم بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة العربية الهندية، التي يمثلها الدكتور وائل عواد القائم بأعمال إدارة الغرفة، واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية الذي يمثله أنانت جوينكا رئيس الاتحاد، حيث تهدف المذكرة إلى تنمية التجارة والاستثمار وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الجانبين العربي والهندي.