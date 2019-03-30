ختام مهرجان الثقافة واللغة العربية بميلان بمشاركة الشارقة

اختتمت اليوم فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الثقافة واللغة العربية الذي تنظمه "جامعة القلب المقدس الكاثوليكية" في ميلان بإيطاليا، احتفاء بالثقافة والأدب العربي، بشراكة استراتيجية مع "هيئة الشارقة للكتاب"، وبالتعاون مع "مجمع اللغة العربية بالشارقة"، وذلك لاختيار الشارقة عاصمة عالمية للكتاب .

ضم وفد الشارقة أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، محمد خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والدكتور محمد المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة ،وعدد من سفراء وقناصل الدول العربية في إيطاليا، وأدباء ومثقفون وشعراء من العرب والإيطاليين، وأكثر من 500 طالبة وطالب إيطالي وأوروبي يدرسون الأدب العربي في قسم اللغة العربية بـ"جامعة القلب المقدس".

تأتي مشاركة الشارقة في المهرجان - الذي يعقد تحت شعار (شهرزاد خارج القصر) - ضمن جهودها الدولية في تعزيز حضور اللغة العربية دوليا وتقديم المنجز المعرفي العربي إلى المشهد الثقافي العالمي، واستعراض دور اللغة العربية في مسيرة الحضارة الإنسانية، إذ تشكل هذ المشاركة استكمالا لسلسلة الجهود التي تمضي بها الإمارة من خلال العديد من المبادرات الداعمة للغة العربية وثقافتها وأدبها في مختلف دول العالم.

وقال رئيس هيئة الشارقة للكتاب أحمد بن ركاض العامري - في كلمة خلال افتتاح المهرجان - "ننطلق في هيئة الشارقة للكتاب من رؤية وضع مرتكزاتها الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لذلك نحن حريصون على تقديم الصورة الحقيقة والأصيلة للثقافة العربية إلى العالم، ونعمل في كل ما نقوده من جهود على تعزيز حضور اللغة العربية، ومثقفيها، وكتابها، وناشريها".

وأضاف العامري: "إن الاحتفاء باللغة العربية وجماليتها في ميلان قلب الثقافة الأوربية، يجدد فخرنا واعتزازنا بلغتنا الأم، ويكشف معرفة العالم بجماليتها، وفرادتها بين لغات العالم، فهي اللغة التي تركت أثرها على لغات أخرى عديدة منها: التركية والفارسية والكردية والفرنسية والإسبانية، وهي التي انفردت بعدد كلمات بلغ أكثر من 12 مليونا و300 ألف كلمة، بنتها بسحر 28 حرفا".

وأشاد العامري بفكرة الدورة لهذا العام الذي يتم التسليط فيه على دور المرأة العربية في تاريخ الثقافة والأدب والعلوم، مؤكداً أن الأديبات والعالمات العربيات لهن مساهمات كبيرة في المنجز الحضاري الإنساني.

يشار إلى أن "مهرجان الثقافة واللغة العربية" في ميلان يحتفي سنوياً بالإنجاز المعرفي والثقافي العربي ويقدم رموزه المعاصرين والقدماء أمام المثقفين الأوروبيين، ويجمع في دورته الرابعة أبرز المثقفين والكتاب العرب من روائيين وكتاب وباحثين ومؤرخين، واختار هذا العام أن يتناول دور الأديبة والعالمة العربية في مسيرة الثقافة الإنسانية