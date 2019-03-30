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الشرطة الألمانية تعتقل 10 أشخاص للاشتباه في عزمهم القيام بهجوم إرهابي

برلين- أ ش أ
نشر فى : السبت 30 مارس 2019 - 4:47 م | آخر تحديث : السبت 30 مارس 2019 - 4:47 م

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم السبت، اعتقال 10 أشخاص في عدة مناطق غربي البلاد، للاشتباه في عزمهم القيام بهجوم إرهابي.

وأوضحت الشرطة ، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الإخبارية، أنه تم احتجاز المشتبه بهم يومي الجمعة والسبت، في مدن إسن ودوسلدورف وفوبرتال ومونشنجلادباخ ودويسبورج وأولم.

وذكر الادعاء العام "إنه يشتبه في أن هذه المجموعة لها صلة بداعش، إما كمتعاطفين معها أو كجماعة منبثقة عنها"، مشيرا إلى أنه يشتبه أيضا في أنها كانت تخطط للقيام بعمل خطير من أعمال التخريب العنيفة، بالرغم من عدم وجود إشارة في الوقت الحالي إلى هدف محدد.

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