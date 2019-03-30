مقتل 4 طلاب وإصابة 17 إثر سقوط قذيفة على مدرسة في أفغانستان

لقي أربعة طلاب، على الأقل، حتفهم وأصيب 17 آخرون، بينهم اثنان من المدرسين، إثر سقوط قذيفة هاون على مدرسة بإقليم غزني في جنوب شرق أفغانستان، طبقا لما أوردته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم السبت.

وأكد عارف نوري، المتحدث باسم حاكم الإقليم وقوع الحادث، وقال إن أربعة طلاب قُتلوا بعد أن سقطت قذيفة هاون على مدرسة في منطقة أندار حوالي الساعة الثامنة والنصف صباحا بالتوقيت المحلي.

وأضاف نوري أن اشتباكا كان يجرى بين مسلحي طالبان وقوات الأمن عندما سقطت القذيفة على المدرسة.

وتابع نوري أنه لم يتضح بعد من الذي أطلق القذيفة، لكنه تم إرسال فريق للتحقيق في الحادث.

وإقليم غزني من الأقاليم المضطربة نسبيا في الأجزاء الجنوبية الشرقية من أفغانستان.

وينشط مسلحو طالبان في بعض مناطق الإقليم، وغالبا ما ينفذون هجمات ضد مؤسسات حكومية وأمنية.