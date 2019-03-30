مدبولي: بطولة الأمم الأفريقية فرصة لتسويق التطور الذي شهدته مصر خلال السنوات الماضية

جدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التأكيد على أن ما يتم من أعمال واستعدادات لاستضافة فعاليات النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم، إنما يتم وفقاً لأحدث المواصفات العالمية، وهو ما يعكس إمكانيات مصر وقدرتها على تنظيم مثل هذه الفعاليات الرياضية الكبيرة.

جاء ذلك خلال جولة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، باستاد القاهرة الدولي، لمتابعة سير أعمال التطوير الجارية هناك استعداداً لانطلاق فعاليات النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 لكرة القدم من على أرضه يونيو المقبل، والتي حظيت مصر بشرف تنظيمها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى خلال تفقده، ضرورة الالتزام بالبرامج التنفيذية للانتهاء من أعمال التطوير، وأن تتم الأعمال على أعلى مستوى، مشيراً إلى أن هذه البطولة فرصة لتسويق ما حدث من تطور في مصر بالسنوات الماضية.

وقبيل الجولة ترأس رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور علي درويش، رئيس هيئة استاد القاهرة، ومسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، تم خلاله استعراض الموقف التنفيذي لأعمال التطوير.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن أعمال التطوير تتضمن تطوير مداخل ومخارج الاستاد والواجهات الرئيسية الخارجية له، وكذا كل من الدور الأرضي والأول به، بالإضافة إلى المقصورة الرئيسية والمدرجات (الجمهور - VIP)، هذا فضلاً عن غرف خلع ملابس اللاعبين، وغرف حكام الفيديو، والمركز الإعلامي، ودورات مياه الجماهير، كما تشمل الأعمال أيضاً إحلال وتجديد أرضية ملعب كرة القدم (النجيلة)، وكذا المضمار من حوله، إلى جانب توريد وصيانة شاشات العرض الموجودة داخل الاستاد.

وتم خلال العرض الإشارة إلى أن معدلات التنفيذ الخاصة بأعمال التطوير تسير وفقاً للجداول الزمنية المخططة، وبالجودة المطلوبة، لسرعة الانتهاء منها بوقت كاف قبل انطلاق البطولة.

وخلال تفقده تجول رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه بأنحاء الاستاد المختلفة، وأرضية الملعب وغرف خلع الملابس، والمقصورة الرئيسية، وكذا أعمال تطوير الطرق المحيطة بالاستاد، للاطمئنان على سير العمل، كما شاهد رئيس الوزراء خلال جولته فعاليات بطولة الجمهورية للسباحة، والتي تقام حاليا بمجمع حمامات السباحة.