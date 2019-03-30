الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه لمجموعة دول الساحل الإفريقي

أكد سسفانو مانسير فيزي المدير العام للتعاون الدولي والتنمية لدى الاتحاد الأوروبي، دعم الاتحاد لمجموعة دول الساحل الخمس الإفريقية، والتي تضم كلا من (موريتانيا ومالي والنيجر وتشاد وبوركينا فاسو).

ونقلت الإذاعة الموريتانية، اليوم السبت، عن المسؤول الأوروبي قوله خلال اجتماع عقده مع مسؤولي مجموعة الخمس في الساحل، بالعاصمة الموريتانية نواكشوط - قوله " إن الاتحاد قدم دعما للقوة المشتركة يتمثل في 5 ملايين يورو، من أصل 100 مليون يورو مخصصة لدعم دول المجموعة في جهودها الرامية إلى القضاء على الإرهاب في المنطقة، وتحقيق مزيد من النماء والتقدم لدول المجموعة".

وأكد دعم الاتحاد الأوروبي لجهود المجموعة على المستويات كافة، من أجل تحقيق تطلعاتها المشروعة في المجالات الأمنية والإنمائية..مشيرا إلى أن الدعم والثقة المتبادلة بين الشركاء الأوروبيين والدول الأعضاء في المجموعة يهدف لتنفيذ خطوات جديدة على طريق الأمن والنماء والتقدم.