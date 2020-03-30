بارتوميو: ميسي أخبرني منذ بداية أزمة كورونا بضرورة تخفيض رواتب اللاعبين

أكد جوزيب ماريا بارتوميو، رئيس برششلونة، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، أخبره منذ اليوم أن مسألة تخفيض أجور اللاعبين يجب أن تتم.

وقال بارتوميو في تصريحات لصحيفة «سبورت»: "أخبرني ميسي منذ اليوم الأول أن تخفيض رواتب اللاعبين يجب أن يتم".

واعترف بارتوميو، أن لاعبي برشلونة، وعلى رأسهم ميسي، أظهروا موقفًا إيجابيًا تجاه اقتراح تخفيض الرواتب في ظل الخسائر المالية للنادي في ظل تفشي فيروس كورونا.

وأشار رئيس برشلونة إلى أن تخفيض المرتبات، سيوفر على النادي الآن 14 مليونًا شهريًا من تخفيض مرتبات الفريق الأول بالإضافة 2 مليونًا لبقية الفرق.

وكان قائد برشلونة قد أعلن في وقت سابق اليوم الاثنين، أن لاعبي الفريق الكتالوني قبلوا قرار الإدارة بتخفيض الرواتب بنسبة 70%؛ بسبب الأزمة المالية التي ضربت الأندية، على خلفية إيقاف النشاط الرياضي؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما وجه ميسي رسالة لمن وصفهم بأنهم يريدون وضع اللاعبين تحت الضغط في النادي، حيث قال: «ما زال يفاجئنا أنه، داخل النادي، كان هناك أولئك الذين أرادوا وضعنا تحت الضغط لفعل شيء كان من الواضح دائمًا أننا سنفعله».