أكد وليد العطار، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أن موقف نادي الزمالك بشان إجراءات توثيق عقده محمود عبدالمنعم كهربا، المنتقل لصفوف الغريم الأهلي، سليمة ولا يشوبها أي خطأ.

وانتقل كهربا لصفوف الأهلي خلال فترة الإنتقالات الشتوية بشهر يناير الماضي، بعدما رحل عن نادي الزمالك، بفسخ تعاقده من طرف واحد بداعي أن عقده مع الفريق الأبيض منتهي، وهذا عكس ما يؤكده ، مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء، الذي اتهم اللاعب بالهروب.

المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، صرح اليوم لقناة "أون تايم سبورتس" أزمة الزمالك مع كهربا، تشبه كثيرًا لنفس موقف النادي الأهلي مع عصام الحضري، التفاصيل متشابهة بخصوص نفس المادة المنصوص عليها بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم".

وأضاف:" لم نرسل لكهربا بطاقته الدولية، بعد انتقاله لفريق أفيس البرتغالي، لذا قام اللاعب وناديه بمخاطبة الفيفا للحصول على بطاقة مؤقتة تمكنه من المشاركة مع فريقه البرتغالي".

وأكمل:" كهربا يلعب مع الأهلي حاليًا ببطاقة عادية، لحين صدور حكم نهائي في قضيته مع الزمالك".

وتابع:" اتحاد الكرة ليس طرفًا في القضية، والزمالك ليس أمامه سوى انتظار القرار".

وأردف:" اللائحة تنص على إيقاف اللاعب مع توقيع غرامة مالية، سيتم تبادل المذكرات والاستماع لأقوال أطراف القضية، ثم منح مهلة لإعلان الحكم النهائي".

واتم:" يبدو أن هناك شخص في مصر، وجه اللاعبين للاستفادة من المادة 17، لفسخ التعاقد والتي تكون لسبب رياضي عادل، مثل عدم صرف المستحقات، وهو ما استغله حمدي النقاز".