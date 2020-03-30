أكد حمادة صدقي، المدير الفني الحالي لنادي سموحة، أن الأمور المالية مستقرة بشكل كبير في النادي السكندري، مشيرًا إلى أن فريقه يترقب مصير بطولة الدوري بعد تعليق النشاط الرياضي.

وقال صدقي في تصريحات تلفزيونية بفضائية "أون تايم سبورتس": "الأمور المالية مستقرة بشكل كبير داخل النادي، وننتظر القرار سواء بإلغاء الدوري أو العودة من أجل مناقشة الأمور المالية وبحث جميع جوانب الأزمة،".

وأوضح: "جميع اللاعبين حصلو على مستحقاتهم المالية، وهذا ساعد على تواجد الاستقرار بالفريق دون مطالبة اللاعبين بأي مستحقات متأخرة، وهذا أمر جيد بالنسبة للجهاز الفني في أي فريق".

وأضاف: "النظام والاستقرار، عاملي النجاح في أي فريق، وانضمام الإعارات لنادي سموحة، كانت إضافة كبيرة لنا".

واختتم: "قبل مباراة الأهلي كنت أتمنى التعادل، لكن بعد المباراة حزنت لأن سموحة كان الأقرب للفوز، وأجربت على عدم مشاركة 5 لاعبين أمام الأهلي، كنت استعد بشكل جيد وابحث عن بدائل اللاعبين أمام الأحمر".