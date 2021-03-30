محافظ الوادي الجديد: حفر 10 عيون لاستصلاح 300 فدان بقرية جناح بالخارجة

قرر محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، حفر ١٠ عيون سطحية لزراعة ٣٠٠ فدان بمشروع المنازل الريفية بقرية جناح بالخارجة ، بواقع ٣ أفدنة لكل مستفيد لتوفير مصدر دخل لهم وتحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروعات تنموية متكاملة.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ التفقدية للقرية،مساء اليوم، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس عادل عمر مدير عام الإسكان بالمحافظة.

كما وجه المحافظ بتخصيص عدد من الوحدات لإقامة محلات وأسواق لتوفير الخدمات الأساسية للمستفيدين من مشروع إنشاء ١٠٠ منزل ريفي بقرية جناح بالخارجة.

على جانب آخر، تفقد محافظ الوادي الجديد، مشروع إنتاج المورينجا وشتلات الأشجار المثمرة على مساحة ٦٨ فدانا بقرية ناصر بالخارجة،ووجه بتقديم الدعم اللازم للمشروع الذي يوفر شتلات أشجار زينه ومصدات رياح وتينا شوكيا بالاعتماد على الطاقة الشمسية.

كما تابع المحافظ أعمال رصف شوارع القرية التي تمت بطول ٣ كم، وتشمل شوارع الوحدة المحلية و بنك القرية والوحدة الصحية ومدخل القريه الشمالي والجنوبي وعدة شوارع متفرعة داخل القرية يستفيد منها المواطنون.