 الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بطائرتين مفخختين - بوابة الشروق
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الإمارات تدين محاولة الحوثيين استهداف السعودية بطائرتين مفخختين

أبوظبي - أ ش أ:
نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 2:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 2:25 م

أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في السعودية، من خلال طائرتين مفخختين اعترضتهما قوات التحالف.

وأوضحت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية -وفقًا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم الثلاثاء- أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت الخارجية الإماراتية على اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية، وإمدادات الطاقة واستقرار الاقتصاد العالميين، مؤكدة أن استمرار هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدًا خطيرًا ودليلًا جديدًا على سعي هذه المليشيات لتقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.


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