بريطانيا تؤكد ضرورة احترام مطالب الشعب الليبي ومغادرة المرتزقة للبلاد

أكد السفير البريطاني لدى ليبيا "نيكولاس هوبتن"، ضرورة احترام مطالب الشعب الليبي ومغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة البلاد.

وأضاف السفير البريطاني -في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم الثلاثاء، وأوردته وكالة الأنباء الليبية- "سنعمل جاهدين لدعم تحقيق ذلك؛ حتى يتسنى لليبيا الانتقال إلى الانتخابات في نهاية هذا العام، واستعادة سيادتها الكاملة، وأن يكون الشعب ممثلا".

وتابع أن بريطانيا مستمرة في دعم الشعب الليبي وحكومة الوحدة الوطنية، بعدة طرق تتضمن التعاون الاقتصادي، والأمني خاصة في مجال إزالة الألغام ومخلفات الحرب.

وأشار إلى أن لديهم ميزانية كبيرة لمشاريع دعم الشعب الليبي في إجراء الانتخابات في موعدها، وتمكين المرأة؛ حتى يكون لها صوت تتمكن من خلاله المساهمة في عملية تأمين السلام والاستقرار في ليبيا.