انتحار ربة منزل لمرورها بأزمة نفسية في الدقهلية

أقدمت ربة منزل على الانتحار بقرية بلجاي في مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتناولت قرصًا كيماويًا يستخدم لحفظ الغلال؛ لمرورها بحالة نفسية سيئة بعد تعدي زوجها عليها بالضرب.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من مستشفى طلخًا المركزي بوصول "فيفي ج. ع. د" ۲۸ سنة ربة منزل، ومقيمة قرية بلجاي دائرة المركز مصابة بحالة إعياء وقيء مستمر، وكذا جرح قطعي بفروة الرأس وخدوش بالقدمين واليدين (إدعاء تناول مادة سامة وتعد)، وتوفيت عقب وصولها للمستشفى.

وانتقل على الفور ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال شقيقها أقر بتناول شقيقته قرص کيماوي يستخدم لحفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة؛ إثر خلافات زوجية بين شقيقته وزوجها وتعديه عليها بالضرب بتاريخ أمس مما أدى إلى حدوث إصابتها، وأنها لم تقم بتحرير ثمة محاضر مسابقة.

وبتقنين الإجراءات، أمكن ضبط الزوج "أحمد ال. أ. م" ٣٥ سنة، مندوب مبيعات، ومقيم بذات القرية، وبمواجهته بأقوال شقيق المتوفية أقر بحدوث مشادة كلامية بينهما؛ بسبب خلافات زوجية تعدى إثرها على زوجته بالضرب وإحداث إصابتها، إلا أن وفاتها نتيجة تناولها قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال لسوء حالتها النفسية.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۷۱۱۹ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة.