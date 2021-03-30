انتحار ربة منزل لمرورها بأزمة نفسية في الدقهلية

أقدمت ربة منزل على الانتحار بقرية بلجاي في مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وتناولت قرصًا كيماويًا يستخدم لحفظ الغلال؛ لمرورها بحالة نفسية سيئة بعد تعدي زوجها عليها بالضرب.
وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من مستشفى طلخًا المركزي بوصول "فيفي ج. ع. د" ۲۸ سنة ربة منزل، ومقيمة قرية بلجاي دائرة المركز مصابة بحالة إعياء وقيء مستمر، وكذا جرح قطعي بفروة الرأس وخدوش بالقدمين واليدين (إدعاء تناول مادة سامة وتعد)، وتوفيت عقب وصولها للمستشفى.
وانتقل على الفور ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص وسؤال شقيقها أقر بتناول شقيقته قرص کيماوي يستخدم لحفظ الغلال لمرورها بحالة نفسية سيئة؛ إثر خلافات زوجية بين شقيقته وزوجها وتعديه عليها بالضرب بتاريخ أمس مما أدى إلى حدوث إصابتها، وأنها لم تقم بتحرير ثمة محاضر مسابقة.
وبتقنين الإجراءات، أمكن ضبط الزوج "أحمد ال. أ. م" ٣٥ سنة، مندوب مبيعات، ومقيم بذات القرية، وبمواجهته بأقوال شقيق المتوفية أقر بحدوث مشادة كلامية بينهما؛ بسبب خلافات زوجية تعدى إثرها على زوجته بالضرب وإحداث إصابتها، إلا أن وفاتها نتيجة تناولها قرص كيماوي يستخدم لحفظ الغلال لسوء حالتها النفسية.
وتحرر عن ذلك المحضر رقم ۷۱۱۹ لسنة ٢٠٢١ جنح مركز المنصورة، وجاري العرض على النيابة العامة.