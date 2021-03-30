 تونس أكثر من 53 ألفا تلقوا اللقاح المضاد لكورونا - بوابة الشروق
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تونس أكثر من 53 ألفا تلقوا اللقاح المضاد لكورونا

التطعيم بلقاح كورونا
التطعيم بلقاح كورونا
د ب أ
نشر في: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 8:27 م | آخر تحديث: الثلاثاء 30 مارس 2021 - 8:27 م

أعلنت وزارة الصحة التونسية اليوم الثلاثاء عن تلقي أكثر من 53 ألف شخص اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد منذ بدء حملة التطعيم يوم 13 من الشهر الجاري.

وبحسب آخر تحديث لوزارة الصحة بلغ عدد من تلقوا اللقاح 53089 شخصا حتى أمس الاثنين من بين 61800 لقاح متوفر.

وخصصت تونس 25 مركزا للتطعيم في أنحاء البلاد لكن الإقبال خلال المرحلة الأولى من الحملة التي تشمل العاملين في القطاع الصحي والمسنين من تبلغ أعمارهم أكثر من 75 عاما، تعد ضعيفة.

وتنتهي المرحلة الأولى من التطعيم بنهاية الشهر الجاري.

وخصصت الحكومة منصة رقمية للتسجيل في حملة التطعيم وبلغ أعداد المسجلين حتى يوم أمس أكثر من 760 ألف.

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