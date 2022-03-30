شركة توي تعيد جزءا من خطوط الائتمان المتاحة لها عبر حزمة الإنقاذ الحكومية

أعادت شركة توي الألمانية للسياحة جزءا من خطوط الائتمان المتاحة لها عبر حزمة الإنقاذ التي قدمتها الحكومة الألمانية إبان أزمة كورونا، وذلك في ضوء زيادة الطلب على حجز العطلات.

وأعلنت توي اليوم الأربعاء أن الموارد المخصصة لها بموجب هذه الحزمة المقدمة من الحكومة الألمانية ومصارف خاصة سيتم تخفيضها بمقدار نحو 700 مليون يورو بحلول بعد غد الجمعة.

من جانبه، قال رئيس توي، فريتس يوسن:" لم نعد نستخدم خطوط الائتمان الحكومية خلال الأسابيع الماضية"، وأوضح يوسن أن خطوط الائتمان المتبقية بعد الرد الجزئي لخطوط الائتمان، ستوفر لتوي موارد سائلة بقيمة 4ر3 مليار يورو.

وأعرب يوسن عن اعتقاده بأن الشركة حاليا في طريق العودة إلى الوضع الطبيعي بعد أن تسببت الجائحة في حرمانها من أساس عملها على نطاق واسع "فالناس الآن يرغبون في السفر ونحن نرى الطلب في الحجوزات ونتوقع صيفا جيدا عند توي في 2022 ".

وتتوقع توي أن يصل صيف الرحلات في العام الحالي إلى مستوى مقارب لمستواه قبل جائحة كورونا في عام 2019، وكانت البيانات الصادرة عن الشركة مؤخرا أفادت بأن الحجوزات وصلت إلى 80% من مستواها في صيف 2019.

وأعرب يوسن عن اعتقاده بأن حركة الطلب لدى توي شهدت أقوى تعاف لها من الأزمة في بريطانيا.

وقال إن متوسط أسعار الرحلات في الصيف المقبل تزيد بنسبة 20% مقارنة بأسعار صيف 2019، لافتا إلى أن السبب الرئيسي في ذلك هو أن عدد الرحلات كاملة المصاريف التي تبيعها الشركة أكبر من عددها في أي عام سفر عادي.