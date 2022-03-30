قال أسامة نقلي سفير السعودية لدى مصر، إنّ التعاون بين البلدين ممتد منذ سنوات طويلة، ودائمًا ما يشهد إطلاق مبادرات مشتركة تخدم مصالحهما.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسؤوليتي" الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أنّ العلاقات السعودية المصرية يحكمها التاريخ من خلال علاقات ممتدة عبر سنوات، وتحكمها أيضًا جغرافيا لكونهما دولتي جوار يفصل بينهما البحر الأحمر.

ونوه بأن الوديعة التي أودعتها المملكة بمبلغ خمسة ملايين دولار اليوم ترفع رصيد ودائع المملكة في مصر إلى 10.3 مليار دولار، مؤكّدًا أن المملكة دائمًا ما أكّدت حرصها على مصر وشعبها.

وأفاد بتوقيع اتفاقية ثنائية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة في كل المجالات، مؤكّدًا أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ المزيد من الاستثمارات السعودية لدعم الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أنّ هناك تحديات مشتركة يشهدها البلدان، موضحًا أن السنوات الماضية شهدت وقوفهما سويًّا وتعاضدهما تجاه كل هذه التحديات من جانب، وكذا العمل على تعزيز العلاقات الثنائية لخدمة المصالح المشتركة.

وفي وقت سابق من الأربعاء، أعلنت السعودية، تقديم وديعة بقيمة 5 مليارات دولار، لدى البنك المركزي المصري.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" (رسمية)، إن الوديعة تأتي امتداداً للروابط التاريخية الراسخة وأواصر التعاون الوثيقة التي تجمع بين السعودية ومصر، وتأكيداً ‏لعمق ‏العلاقات المتجذرة بين البلدين والشعبين.

وشددت على عمق الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمرارًا من السعودية ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم في دعم مصر.