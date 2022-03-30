محافظ الاسكندرية يفتتح فعاليات احتفالية المحافظة بيوم المرأة العالمي

أكد محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف، على الدور العظيم للمرأة المصرية، مشيرا إلى أن الدولة عززت خطواتها من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وتوفير كل أوجه الرعاية والدعم لها.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ فعاليات الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي تنظمه المحافظة بمكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية، ورؤساء الأحياء، ولفيف من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية والشخصيات العامة بالمحافظة.

وقدم المحافظ التحية للمرأة، معربا عن سعادته بتواجده للاحتفال بالمرأة المصرية، مؤكداً الاهتمام الذي توليه الدولة للإرتقاء بمكانة المرآة في ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال المحافظ إنه من الصعب الحديث عن الدور الذي تقوم به المرأة وخاصة المرأة المصرية، مشيراً إلى أن تاريخ المرأة المصرية عبر العصور المختلفة تاريخ مشرف وحافل بالإنجازات، فالمرأة المصرية تثبت كل يوم قدرتها على تحمل المسئوليتها الوطنية والإجتماعية كشريك فعّال في المجتمع المصري، مؤكدا دعم المحافظة الكامل للمرأة وخاصة المرأة السكندرية علي كافة الأصعدة.

وكرم المحافظ عددا من النماذج السكندرية المضيئة، كما كرم السيدات من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من رؤساء الأحياء ومديري المديريات والإدارات، مشيداً بدورهن وتميزهن في العمل.

وشارك في إحياء الحفل عدد من النجوم محبي مدينة الإسكندرية الذين ساهموا تطوعًا منهم في إخراج الاحتفالية بصورة مشرفة، وعلى رأسهم؛ كورال فريق جوانا الفريق الرسمي لمحافظة الإسكندرية، والفنانة سيمون والفنان لؤي والشاعر عمرو حسن.